شكرا لقرائتكم خبر عن «فائق»: مصر حققت إنجازات مهمة وغير مسبوقة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية حققت إنجازات مهمة وغير مسبوقة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والسكن والضمان الاجتماعي.

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وأضاف «فائق» خلال اجتماع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والذي يعقد بمدينة شرم الشيخ، الأربعاء، أن «مصر اقتحمت لأول مرة قضية العشوائيات، وأطلقت مشروعات للإسكان الاجتماعي في عشرات من المدن، واستطاعت أن تخفض نسبة البطالة من 13.2 إلى 9.6 %»، مشيرًا إلى أنه في مجال الحقوق المدنية والسياسية فقد واجهت الدولة عدة تحديات، أولها الإرهاب الذي أودى بحياة مئات المواطنين، واضطرت الدولة لشن حرب شاملة على الإرهاب الذي يستهدف سيناء لتكون قاعدة للإرهاب في أفريقيا بما في ذلك داعش وبوكوحرام وشباب الصومال وغيرها من الجماعات الإرهابية المنتشرة في أفريقيا، وثانيها: إجراءات مكافحة الإرهاب حيث اضطرت الدولة لفرض قانون الطوارئ لمدة محدودة بما يفرضه ذلك من قيود وتداعيات».

وأشار إلى أن «مجلس النواب تبنى بعض القوانين المتشددة حيال الحريات العامة مثل قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لعام 2017 الذي لاقى اعتراضاً صريحاً من منظمات المجتمع المدني، كما تحفظ عليه المجلس القومي لحقوق الإنسان»، لافتًا إلى أن «رئيس الجمهورية قام بتوجيه لتعديل هذا القانون وتُجرى مناقشته بشكل موسع الآن».

وتابع أنه في مجال الحقوق المدنية والسياسية قدم المجلس القومي لحقوق الإنسان عدداً من التوصيات التي نذكر منها: «أولاً: يتطلع المجلس أن ينص القانون الجديد للجمعيات الأهلية على حق الجمعيات الأهلية في العمل بحرية، ويقتضى ذلك تخفيف القيود المفروضة عليها، وتسهيل عملية الحصول على التمويل اللازم، واستبدال المنع بالرقابة من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات، وثانيا: تسريع وتيرة تعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر عام 1938 على نحو يتناسب مع الواقع الاجتماعي المتجدد، ويعالج هذا القانون مسائل هامة منها وضع حد للحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل له تؤدى نفس الغرض، وتحقيق العدالة الناجزة وغير ذلك مما يتعلق بإدارة العدالة».