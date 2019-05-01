شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للقبائل» يحذر من المؤامرات ويدعو لليقظة التامة: «قلب الأمة مُستهدف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر المجلس القومى للقبائل برئاسة الشيخ على فريج راشد من المؤامرات ضد مصر، داعيا القبائل باليقظة التامة حفاظا على أمن مصر القومي .

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وأكد بيان صادر عن المجلس أنه: «وهو يتابع كل ما يدور حولنا من مخططات في الشرق والغرب والجنوب، وما أكدته المصادر من أن التنظيمات الإرهابية المدعومة من دول معادية لمصر مثل تركيا وقطر ستحاول توجية ضربات في شرق ليبيا وداخل مصر لإحداث بلبلة مقصودة لضرب الجبهة الداخلية، لذا يهيب المجلس بكل قبائلنا في كل بقاع مصر باليقظة والمتابعة والإبلاغ عن أي عنصر مشبوه، وأن نكون عيون قواتنا المسلحة والشرطة للحفاظ على أمن مصرالقومي».

وأكد البيان أن «مصر هي قلب الأمة، وأن القلب مستهدف من الأعداء، وعلينا حمايته». واختتم البيان بعبارة: «عاشت مصر حرة أبية كريمة».

يذكر أن المجلس القومي للقبائل يضم ممثلين عن القبائل في مختلف المحافظات المصرية، وقد أعيد تشكيله مؤخرا وانتخاب الشيخ على فريج راشد رئيسا له، حيث أعلن أن من أهم أهداف المجلس القومي للقبائل هو دعم الدولة المصرية ودعم رئيس الجمهورية لتحقيق أهداف الأمة العربية، علاوة على دعم القوات المسلحة والشرطة المدنية وكافة مؤسسات الدولة.