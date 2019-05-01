شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 4989 طن قمح للصوامع وحصاد 3392 فدانًا بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مصطفى كامل البخشوان، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في الإسكندرية، حصاد 3392 فداناً من الأراضي المنزرعة بمحصول القمح للعام الجاري، والتي تقدر بـ٦٩٢٥٧ فدانا بمناطق العامرية وبرج العرب وخورشيد والمعمورة، كما تم توريد 4989 طنا إلى الصوامع والبناكر والهناجر المعدة من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية لاستلام الأقماح المحلية والمستوردة.

وقال المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إنه تقرر استقبال 230 ألف طن أقماح محلية للتخزين بالصوامع والبناكر المخصصة هذا العام، مشيرا إلى أن الأماكن المقترحة للتخزين العام الجاري 2019 هي صومعة برج العرب والتابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين بسعة تخزينية 60 ألف طن قمح وصوامع السلام بمنطقة العامرية والتابعة للشركة العامة للصوامع بسعة تخزينية 20 ألف طن وبناجر العامرية بسعة تخزينية مقترحة 90 ألف طن وصومعة الكينج مريوط التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين بسعة 60 ألف طن وذلك بإجمالى 230 ألف طن قمح.