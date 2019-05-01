شكرا لقرائتكم خبر عن رصف وتطوير 114 حارة وشارع بامبابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من اعمال رصف 114 حارة ضيقة ببلاط الانترلوك بحى شمال الجيزة استكمالاً للأعمال التي تمت خلال الفترة الماضية حيث يأتي ذلك في اطار حرص الدولة باعطاء اولوية في الاهتمام بتطوير المناطق العشوائية والشعبية.

وقال «راشد» إن أعمال الرصف شملت على رصف وتركيب بلاط انترلوك لـ 82 شارع وحارة بمتفرعات شارع الإعتماد وشارع الأقصر وشارع محمد حسن وامتداد الوحدة والبوهي ورصف وتبليط 20 شارع وحارة بمنطقة جزيرة إمبابة ورصف وتبليط 12 شارع وحارة بمتفرعات شارع نصر نصار، مشيراً إلى أنه سيتم استكمال باقي اعمال تبليط متفرعات شارع نصر نصار وكمال حمزة وبعض شوارع جامع الصلاح فور توفير الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ.

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وأكد محافظ الجيزة، على مدير مديرية الطرق، بالتأكد من تنفيذ الأعمال طبقاً للمعايير والمواصفات الفنية للطرق. ووجه «راشد»، رئيس حي شمال بمواصلة أعمال تطوير الميادين والشوارع ورفع كفاءة الإنارة وإزالة كافة الإشغالات وترميم الأرصفة للتسهيل على المارة وعدم السماح بقيام المحلات باستغلالها والتعدي عليها والنهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعر المواطن بتحسن ملموس.

وأضاف محمد نور، رئيس حي شمال الجيزة، أنه جاري رفع كفاءة وتطوير مدخل مدينة الأمل بالتشجير والمسطحات الخضراء وتدعيمه بأعمدة إنارة ليد حديثة.

ويذكر أن محافظة الجيزة قامت بتفعيل منظومة الجمع السكني على مستوي حي شمال الجيزة بالكامل للنهوض بمستوي النظافة. رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد، واللواء جمال عبدالرشيد رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية.

رصف وتطوير شوارع أمبابة

رصف وتطوير شوارع أمبابة