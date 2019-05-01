شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 947 «فلتر طبي» غير مصرح بتداوله في حملات على المستشفيات الخاصة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة التفتيش الصيدلى، بمديرية الصحة بالشرقية، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر، حملات مشتركة ومكبرة للتفتيش على عدد من المستشفيات الخاصة، بنطاق مدن الزقازيق، وفاقوس، وأبوحماد، والعاشر من رمضان، تحت إشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وبناء على تعليمات وتوجيهات، الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت، والعيادات الطبية الخاصة، ومنافذ تقديم خدمات الرعاية الطبية، لإحكام الرقابة عليها، والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة، وصلاحية الأدوية المتداولة بها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وقال الدكتور هشام شوقي مسعود إن الحملات أسفرت عن ضبط وتحريز 947 فلترا طبيا خاصة بوزارة الصحة، وغير مصرح بتداوله في المستشفيات الخاصة، وبدون فواتير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر، حيال المخالفات المضبوطة.