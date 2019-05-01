شكرا لقرائتكم خبر عن 200 طبيب يناقشون «ما بعد الشفاء من فيروس سي» الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشارك عدد من كبار أساتذة الكبد من الجامعات المصرية، وعدد من أعضاء لجنة الفيروسات الكبدية، الجمعة، بؤتمر علمي لمناقشة الجديد في علاج أمراض الكبد والجهاز الهضمي، تزامنا مع المبادرة الرئاسية «١٠٠ مليون صحة» للقضاء على فيروس سي.

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يتناول المؤتمر عدة موضوعات هامة في مجال الكبد والجهاز الهضمي، أبرزها: كيفية متابعة مريض فيروس سي بعد إتمام علاجه، وكذلك العلاجات المكملة اللازمة عقب شفائه من الفيروس، ومرض الكبد الدهني وطرق الكشف المبكر له وعلاجه.

يشهد المؤتمر حضور ٢٠٠ طبيب من تخصص أمراض الكبد والجهاز الهضمي، إضافة إلى كبار أساتذة أمراض الكبد في مصر، ويضم عددا من الجلسات العلمية برئاسة الدكتور جمال عصمت، أستاذ الأمراض المتوطنة والكبد والجهاز الهضمي بجامعة القاهرة، ومستشار منظمة الصحة العالمية لشؤون الفيروسات الكبدية وعضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.

كما يشارك في المؤتمر كل من الدكتور عبدالخالق حامد، أستاذ أمراض السكر والجهاز الهضمي والكبد بالأكاديمية الطبية العسكرية، والدكتور إبراهيم مصطفى، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد ونائب رئيس الجمعية الأوروبية لمناظير الجهاز الهضمي، والدكتور ممدوح جبر، رئيس قسم الأمراض الباطنية بطب طنطا، والدكتور حلمي أباظة، أستاذ الجهاز الهضمى والكبد ورئيس الجمعية المصرية لأمراض الكبد بالإسكندرية، والدكتو يسري طاهر، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة الإسكندرية، والدكتور طاهر الزناتي، أستاذ أمراض الباطنة والجهاز الهضمى والكبد بكلية الطب جامعة القاهرة، والدكتورة منى الأمير، أستاذة أمراض الباطنة بكلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور طارق يوسف، أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي والكبد بكلية الطب جامعة عين شمس، والدكتور حسين الأمين، أستاذ الأمراض الباطنة كلية الطب جامعة أسيوط، وغيرهم من أساتذة أمراض الكبد والجهاز الهضمي.