شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يعلن تنفيذ 94 % من مشروعات الخطة الاستثمارية 2018/2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة الاستغلال الأمثل للإعتمادات المالية المخصصة لمشروعات الخطة الاستثمارية وتذليل العقبات التي تعوق تنفيذها، مع ضرورة التعاون البناء بين جميع قطاعات المحافظة لإنجاز كافة المشروعات ودخولها الخدمة وفق الجداول الزمنية المحددة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ وحضور اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام .

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وأوضح محافظ الشرقية، أن جملة استثمارات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018/2019 بمحافظة الشرقية بلغت 426 مليون جنيه، مشيراً إلى إنه تم زيادة استثمارات المحافظة إلى 35 مليون جنيه «اعتماد إضافي من أعضاء مجلس النواب»، بالإضافة إلى 31 مليون جنيه لتطوير منظومة الأمن والمرور وتركيب كاميرات مراقبة في الشوارع الرئيسية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتصبح القيمة الإجمالية لاستثمارات الباب السادس 492 مليون جنيه، وبلغت نسبة تنفيذ المشروعات بكل القطاعات الخدمية 94% في برامج «النقل والمواصلات – الكهرباء- تحسين البيئة – تدعيم الوحدات المحلية – الأمن والإطفاء والمرور» .

وخلال الاجتماع استعرض مدير إدارة التخطيط بالديوان العام موقف ونسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بجميع مراكز ومدن المحافظة طبقاً للجدول الزمني المحدد لكل مركز ومدينة العام المالي 2018/2019 وذلك بعدد من القطاعات الخدمية.

ونفذت كل من مراكز ومدن «أبوكبير – فاقوس – الحسينية – كفر صقر – مشتول السوق – القرين – صان الحجر القبلية» 100 % من إجمالى المشروعات الخدمية والتنموية يليهم مراكز«ههيا – ديرب نجم – ابو حماد» بنسبة 99% ثم تأتي مدينة القنايات بنسبة 98% يليها منشأة أبوعمر بنسبة 91% ثم مراكز «أولاد صقر– بلبيس – منيا القمح» بنسبة 85% ويليهم حى أول الزقازيق بنسبة تنفيذ 80 % ثم حي ثان الزقازيق بنسبة 68%.