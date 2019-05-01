شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: فتح جميع المواقع التسويقية لتسلم القمح ونقله للصوامع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، فتح جميع المواقع التسويقية «شون ترابية أو أسمنتية» كنقاط تجميع القمح، وذلك بعد الاتفاق مع الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، على أن يتم نقل هذه الأقماح من نقاط التجميع للصوامع والشون المعتمدة مباشرة بعد تجميعها، مع تواجد لجنة التسلم برئاسة مفتش تموين، وصرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة من تسليم المحصول للنقاط من صوامع أو شون.

وقال «حسين» إنه يوجد لجنة مشكلة من كل الجهات المعنية لاستلام القمح وفق جدول زمني ومراحل عمل محددة، لتيسير عملية الاستلام أمام المزارعين، حيث تم فتح طاقات استيعابية جديدة لتخزين القمح في كل المراكز بسهولة ويسر.

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وشدد المحافظ على ضرورة جاهزية كل الصوامع المطورة والشون المجهزة والمستوفاة لكل الشروط القانونية واللائقة لعملية تخزين القمح وتوفير العديد من نقاط ومراكز التجمع المختلفة بكل مراكز المحافظة، مشيرا إلى أنه تم فتح 5 هناجر لاستقبال محصول القمح وذلك بـ3 مراكز وهي مغاغة، سمالوط، وملوي، بهدف تذليل كافة العقبات أمام الفلاحين لتوريد المحصول وتيسيرا عليهم من خلال فتح منافذ إضافية.

من جانبه، أوضح دكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن القرار جاء بالتنسيق بين محافظة المنيا والوزارة نظرا لتضرر الفلاحين من عدم فتح الشون الترابية، ليوفر بذلك جهدا من على كاهل المزارعين، وأن لجان استلام القمح متواجدة في كل نقاط الاستلام دون إجازات من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساء برئاسة مفتش التموين في كل لجنة.

وأضاف وكيل الوزارة أن عدد الصوامع بالمحافظة يبلغ 7 صوامع مطورة، لديها قدرة تخزينية عالية، ومنها صوامع بنى مزار ومطاحن مصر ومصر الوسطى والشركة القابضة، مضيفا أن إجمالي ما تم توريده وفرزه من محصول القمح بالشون والصوامع ونقاط التجميع على مستوى المحافظة بلغ 14582 طن و913 كيلو.