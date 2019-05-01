شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تكرم أعضاء هيئة التدريس المنشورة أبحاثهم دوليًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت جامعة القاهرة، في احتفالية أقامتها بقاعة الإحتفالات الكبري بالجامعة، مساء الثلاثاء، مجموعة جديدة من أعضاء هيئة التدريس بمختلـف كلياتها ومعاهدهـا، من بين الذين نشروا بحوثهم العلمية باسم الجامـعة على المستوى الدولى في الدوريات والمجلات المصنفـة عالمــياً، في «الإصدار الثاني» خلال عام ٢٠١٧، وذلك فـى إطـار جــهود الجامعة لدعم النشر الدولى بين أعضاء هيئة التدريس، بمختلف القطاعات الأكاديمية، وتحسين ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية، وتم توزيع مكآفات النشر الدولي وشهادات التقدير للباحثين، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والباحثين.

واستعرض الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، خلال الاحتفالية، تطور النشر الدولي للجامعة وترتيبها في التصنيفات العالمية، موضحا أن جامعة القاهرة دأبت منذ نشأتها على أن تكون الجامعة الرائدة بمصر والمنطقة العربية، وتبذل العديد من الجهود لدعم البيئة البحثية بها، مما أدى إلى تربعها على عرش التصنيفات الدولية بالنسبة للجامعات المصرية على مدار السنوات الماضية، وترتيبها جاء ضمن أفضل 500 جامعة عالمية.

وعرض الخطيب، إحصائيات رقمية وبيانية، توضح تطور النشر الدولي للجامعة على مدار 10 سنوات، ومقارنة ذلك بأداء الجامعات المصرية الأخرى، حيث أظهرت تلك البيانات المرجعية أن معدل الاستشهادات لأبحاث الجامعة يزيد على المتوسط العالمى المتوقع بنسبة 19 %، وإدراج مجلة الأبحاث المتقدمة ((JAR ضمن مجموعة الناشر الدولي «ELSEVIER»، وضمها لقاعدة بيانات «Thomson Reuters» وصدور أول معامل تأثير لها خلال 2018 (IF 4.327).

Advertisements

من جانبه، قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة،: «إن الجامعة حريصة على تقديم الدعم الكامل لزيادة النشر الدولي، مؤكدٱ على ضرورة استثمار الأبحاث العلمية التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، في معالجة قضايا محددة تتعلق بالتنمية، معلنٱ بدء الجامعة في تفعيل مجلة العلوم الإنسانية، والاجتماعية، من خلال التعاون مع بنك المعرفة المصرى، والناشر الدولى «إيمرالد»، مما سيكون له بالغ الأثر على تصنيف الجامعة من خلال إدراج الأبحاث المنشورة، من قطاعات العلوم الإنسانية والاجتماعية على المستوي الدولي».

وأشار الخشت، إلى استحداث جائزة لأفضل الكليات من حيث مجمل مؤشرات النشر الدولي، عن طريق حساب معامل الأفضلية، والذى يأخذ في الاعتبار إجمالى عدد الأبحاث والوزن النسبى، وإجمالى معامل التأثير والإنتاجية، معلنا استحداث جائزة لأفضل 3 أقسام علمية في النشر الدولي في الإصدار الثاني لعام ٢٠١٧، بواقع 75 ألف جنيه مكافأة مالية لقسم الكيمياء بكلية العلوم، و60 ألف جنيه مكافأة مالية لقسم الفيزياء بكلية العلوم، و40 ألف جنيه لقسمي الكيمياء التحليلية والعقاقير بكلية الصيدلة مناصفة، مشيرآ إلى مشاركة 22 كلية ومعهد من أصل 25 شاركت في إجمالي النشر الدولي في هذا الإصدار، الذي تم خلاله نشر 2337 بحثٱ بمشاركة 1905 باحثين، من مختلف كليات الجامعة بمتوسط انتاجية 1.23 لكل باحث.

وأعلن الخشت، أن كليات الطب البشري، والعلوم، والصيدلة، تبادلت المراكز الثلاثة الأولى، بإحصائيات النشر المختلفة، في حين استحوذت الأقسام العلمية بكليات العلوم، والطب البشري، والصيدلة على المراكز الثلاثة الأولى، وتبادلت كليات «الهندسة، الطب البيطري، الزراعة، معهد الأورام، معهد الليزر، الحاسبات والمعلومات، معهد الإحصاء» المراكز من الرابع إلى السادس، كما ظهر 21 تخصصا بين أعلى 400 على مستوى العالم، واستطاعت الجامعة استقطاب تمويل خارجي من جهات مانحة محلية، ودولية، بما يمثل حوالي 50% من إجمالي المنصرف على الأنشطة البحثية.

وقرر رئيس جامعة القاهرة، رفع قيمة مكافأة النشر الدولي لعامي 2017 و2018 بنسبة 10%، على أن تزيد إلى 25%، للأبحاث المنشورة خلال عام 2019، وتعديل نظام تحديد الكليات، والأقسام الفائزة بجائزة النشر الدولي، لتمنح لعدد 3 كليات، و3 أقسام، بقيم مختلفة، بدلاً من كلية واحدة وقسم واحد، وعقد احتفالية النشر العلمي الدولي مرة واحدة فقط في العام، وتمنح الجوائز للباحثين والكليات والأقسام الفائزة، عن بيانات مكتملة بنهاية العام.

جامعة القاهرة تكرم أعضاء هيئة التدريس المنشورة أبحاثهم دوليًا