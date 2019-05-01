شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 14 ألفًا و630 طن قمح بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن السيد الصباحى، وكيل مديرية التموين بالقليوبية، أنه تم توريد 14 ألفا و630 طن قمح، على مدى 16 يوماً منذ اطلاق موسم الحصاد، في منتصف الشهر الماضي، تم توريدها لصوامع مسطرد، وبنها، وبنكر الهدى، بشبرا الخيمة.

وقال وكيل مديرية التموين إنه تم تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين، تضم في عضويتها ممثلين عن هيئة الصادرات، والواردات، والزراعة، والجهة المسوقة، والقباني، وأمين الشونة، لوزن الأقماح، وتحديد درجة نقاوتها، وصرف قيمتها خلال 48 ساعة للمزارعين.

وصرح الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، أنه تم رفع الطاقة التخزينية للصوامع، والشون، والهناجر، والبناكر بالمحافظة، لتصل إلى 212 ألف طن، بعد دخول الصوامع الجديدة، بعرب العليقات، بالخانكة، والتي تبلغ طاقتها التخزينية 90 ألف طن، مشيراً إلى أن أماكن استقبال القمح بالمحافظة هي «صوامع مسطرد، بنكرى الهدى، وشونة مطحن بنها، وصوامع بنها» التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية كجهة تسويقية، و«هنجر شبلنجة، وهنجر شبين القناطر، وهنجر كفر شكر، وشونة كفرسعد بحيري» التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي.