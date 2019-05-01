محافظ القاهرة يشرف على حملة لإعادة الانضباط بـ "الموسكي" و"بين الصوريين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

​أشرف اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على الحملة الأمنية المكثفة لإعادة الانضباط بشارعي الموسكي وبين الصورين والتي تمت بالتنسيق بين مديرية أمن القاهرة وأجهزة أحياء الموسكي ووسط القاهرة وشرطة المرافق.

وحسب بيان للمحافظة، اليوم، أخلت الحملة الشارع تمامًا من الباعة الجائلين، إلى جانب تنظيمهم أعلى الرصيف لتيسير حركة المرور والتي تشهد كثافة مرورية مرتفعة نظرًا لإقبال مواطني القاهرة والمحافظات الأخرى على المنطقة لشراء مستلزماتهم لاستقبال شهر رمضان.

وأكد اللواء خالد عبدالعال، ضرورة التواجد الأمني على مدار اليوم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والتعامل بكل حزم وعدم السماح قطعيًا بعودة الباعة لهذا الطريق، كما طالب المحافظ بسرعة الانتهاء من رفع أنقاض أحد العقارات بشارع الأزهر وإخلاء الرصيف للمشاة.

رافق المحافظ في جولته، اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء إسماعيل حسين، نائب مدير أمن القاهرة لقطاع غرب، واللواء جمال إبراهيم، مساعد مدير مرور القاهرة، واللواء هشام أبوالنصر، مدير إدارة شرطة المرافق، ورؤساء أحياء الموسكي ووسط القاهرة.