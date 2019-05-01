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وزيرة البيئة تهنئ المصريين بعيد العمال

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أرسلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، برقية تهنئة لوزير القوى العاملة، محمد سعفان، وجبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمناسبة الإحتفال بعيد العمال.

وعبرت وزيرة البيئة، في بيان، اليوم، عن اعتزازها بالدور الوطني لعمال مصر الشرفاء ودورهم في ترسيخ مقومات التقدم وركائز البناء من أجل مستقبل مشرق مليء بالإنجازات والمشاريع العملاقة ومفعم بالآمال والطموحات.

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