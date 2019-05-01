"القومي للمرأة" يهنئ عاملات وعمال مصر بمناسبة عيد العمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:
هنأ المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، جميع عاملات وعمال مصر بمناسبة الاحتفال بعيد العمال والذي يوافق 1 مايو كل عام.
وحسب بيان، اليوم، تقدمت الدكتورة مايا مرسي، بتحية تقدير وشكر واعتزاز لكل عاملة وعامل مصري في جميع أنحاء الجمهورية على الجهود المتميزة التي يبذلونها وإسهاماتهم في شتى مجالات الإنتاج من أجل نهضة ورفعة مصرنا الحبيبة، مؤكدة أن الأوطان تبنى بسواعد وبجهد عاملاتها وعمالها الشرفاء المخلصين في عملهم المؤمنين بأهمية دورهم؛ من أجل غد أفضل لنا ولأبنائنا.
وأكدت رئيسة المجلس، الدور العظيم والمهم للمرأة العاملة في جميع قطاعات الإنتاج، تلك المرأة المكافحة المضحية صاحبة العزيمة القوية، تلك المرأة العاشقة لتراب هذا الوطن التي تؤدي عملها بتفاني وحب لتعود مرة أخرى إلى منزلها وتكمل مسيرة عطائها في بناء أسرة قوية مترابطة مخلصة لوطنها.
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