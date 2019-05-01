كريمة: إضاءة الزينة عبر التيار الكهربائي العام حرام شرعًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية، بجامعة الأزهر، إن توصيل زينة وفوانيس رمضان عبر التيار الكهربائي العمومي التابع للدولة حرام شرعًا.

وأضاف كريمة، في تصريح لمصراوي، الأربعاء، أن حرمة المال العام أشد من حرمة المال الخاص، والإنسان لا يأخذ مال الغير إلا بإذنه، َوالنبي صلى الله عليه قال "لا يحل مال امريء مسلم إلا عن طيب نفس".

وأشار إلى أن أخذ توصيلات من المواقع العمومية للكهرباء حتى وإن كانت لموائد الرحمن أو للمسجد تعد اختلاسا، والذي يفعل ذلك ملتزم بسداد قيمة الاستهلاك لإدارة الكهرباء، ويستحق أن توقع عليه العقوبات المقررة في هذا الجانب.

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