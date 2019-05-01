الأرصاد تكشف: صدمة الطقس في أول أيام رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل تشهد موجة حارة أخرى تصل ذروتها يومي الأحد والاثنين مع بداية شهر رمضان الكريم.

وأضاف شاهين في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، أن الموجة الحارة الحالية تبدأ في الانحسار بداية من يوم الجمعة؛ حيث تنخفض درجات الحرارة 7 درجات، اعتبارًا من الخميس والجمعة، تصل إلى المعدل الطبيعي حتى يوم السبت، لتضرب البلاد موجة حارة أخرى يومي الأحد والاثنين.

Advertisements

وتابع: الموجة الحارة تصل ذروتها يوم الاثنين وستتراوح درجات الحرارة بين 38 - 39 درجة على القاهرة، لتبدأ في التراجع بداية من يوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع.

ونصح مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بعدم التعرض المباشر للشمس خاصة في أوقات الظهيرة، بجانب ارتداء غطاء الرأس.

وبحسب البحوث الفلكية، يوافق الاثنين المقبل، أول أيام شهر رمضان المبارك.