وزيرة السياحة تبحث التعاون التعاون في مجال التدريب مع مؤسسة سويسرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، اليوم الأربعاء، بـ"ريتو ويتور" رئيس مجلس إدارة كلية الإدارة الفندقية بلوزيرن بسويسرا، والتي تعتبر من أهم المؤسسات التعليمية في مجال الضيافة والسياحة على مستوى العالم.

وشارك في اللقاء، الدكتورة سها بهجت مستشارة وزيرة السياحة لشئون التدريب، و"بارت فيرويردا" المدير الإقليمي للكلية فى آسيا و"تيمو إلبيز" نائب عميد الكلية، و "أولريش ايكهارت" الرئيس والعضو المنتدب لشركة Smart Hospitality Solutions بلوزيرن.

وناقش اللقاء، حسب بيان للوزارة، اليوم، سبل التعاون بين وزارة السياحة وكلية الإدارة الفندقية بلوزيرن في مجال التدريب ورفع كفاءة العاملين في قطاع السياحة المصري، والاستفادة من خبرات الكلية في مجال الضيافة والتعليم الفندقي.

واستعراضت الوزيرة، المحاور الخمسة لبرنامج الإصلاح الهيكلى الذي أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة فى مصر، لافتة إلى استراتيجية الوزارة لتنمية الموارد البشرية لقطاع السياحة ‪HRDS التي يتضمنها برنامج الإصلاح الهيكلى الذي أطلقته الوزارة لتطوير القطاع وذلك في ضوء إدراكها للدور الحيوي الذي يلعبه العنصر البشري في دعم جميع القطاعات التنموية ومنها قطاع السياحة، وذلك من خلال التدريب الفني والمهنى المؤسسي. ونوهت الوزيرة، إلى أهمية تخريج عمالة سياحية مؤهلة ومعتمدة عالميا من المتخصصين فى مجال الضيافة وإدارة الفنادق، وكافة المجالات التي يحتاجها القطاع ليكون قادر على تقديم خدمة للسائح تتماشى مع المعايير العالمية ويكون له أكبر الأثر في تعظيم تجربة السائح في مصر وضمان زيارتهم للمقصد السياحي المصري مرات عديدة.

وشددت وزيرة السياحة، على أهمية ربط المناهج التعليمية وبرامج التدريب باحتياجات سوق العمل في قطاع السياحة.

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ومن جانبه أعرب "ريتو ويتور" رئيس مجلس إدارة كلية الإدارة الفندقية بلوزيرن عن تطلع الكلية للتعاون مع وزارة السياحة لوضع برامج تدريبية متخصصة للعاملين في القطاع وفقا لأحدث المعايير والاتجاهات العالمية في مجال الضيافة والفندقة.

واستعرض "ريتو ويتور" المناهج التعليمية والبرامج التدريبية التي تقدمها الكلية للطلبة، وعرض تجارب الكلية فى التعاون فى هذا المجال مع عدد من الدول منها الصين وكمبوديا ومينامار واندو نيسيا وسريلانكا.

وفي سياق متصل اصطحب "ريتو ويتور"، الوزيرة فى جولة داخل الكلية للتعرف على الأساليب التكنولوجية الحديثة وأحدث البرامج التدريبية التي تقدمها الكلية في مجال الضيافة الفندقية.

جاء ذلك على هامش مشاركة الوزيرة، في فعاليات منتدى السياحة العالمي ‪World Tourism Forum الذي ستنطلق فعالياته خلال الفترة من 2 إلى 3 مايو 2019 في مدينة لوزيرن السويسرية.

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