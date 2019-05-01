وزير الأوقاف: "الأعياد عبادة" موضوع خطبة عيد الفطر المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

اعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تخصيص خطبة عيد الفطر المبارك عن "الأعياد عبادة".

وأضاف جمعة خلال لقائه الأئمة الدارسين بالأكاديمية الوطنية للتدريب، الأربعاء، أنه جرى تخصيص الخطبة الأولى من شهر شوال للحديث عن "ماذا بعد شوال".

​وقال جمعة، إن مصر بلد التكافل والتراحم، ولذلك سيتم إطلاق حملة التكافل ومكارم الأخلاق، لتعظيم الجانب الإنساني للدين، مضيفا "قضيتنا الأساسية التكافل ومكارم الأخلاق".