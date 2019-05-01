"الإدارية العليا" تعيد طالب مفصول لدراسته بجامعة الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار مجلس التأديب بجامعة الإسكندرية، والمتضمن فصل طالب بالفرقة الثالثة بكلية الآداب فصلين دراسيين، وقضت المحكمة بعودة الطالب لدراسته.

كانت جهة الإدارة نسبت إليه قيامه بحيازة طبول وزجاجات اسبراي للكتابة على الجدران والحوائط وإحداث نوع من الضجيج والضوضاء؛ بما كان من شأنه التأثير على العملية التعليمية.

وأصدر رئيس جامعة الإسكندرية قرارًا بفصله لمدة أربعة فصول دراسية، فتظلم إلى مجلس التأديب، فعدله إلى الاكتفاء بفصله لمدة فصلين دراسيين فقط.

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واستندت المحكمة على أن عدم مواجهة الطالب بالمخالفات المنسوبة إليه وتمكينه من إبداء دفوعه يُهدر أهم ضمانات التحقيق المقررة قانوناً، ويعصف بها مما لا يجوز معه أن يبني عليه إدانة.

وأضافت، فضلاً عن القصور الذي شاب هذه التحقيقات التي جاءت خلواً من تناول الواقعة، وتقديم أي دليل يثبتها في حق الطالب الذي نفى ارتكابه هذه المخالفات التي افتقدت لأي دليل يثبتها في حقه، الأمر الذي لا يستقر معه في وجدان المحكمة وعقيدتها صحة ارتكاب الطالب المخالفات المنسوبة إليه عملاً بالقاعدة الأصولية التي توجب أن تُبنى الإدانة على القطع واليقين.

فمن ثم يصبح قرار فصل الطالب يتسم بالقصور الشديد، لاستناده على أسباب لم يثبت صحتها ولم يتوافر الدليل في حقه.