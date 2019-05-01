بعد مطاردته.. إصابة متهم أثناء القبض عليه بقضية تشاجر في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من القبض على عاطل بعد مطاردته وتبادل إطلاق الأعيرة النارية معه بمنطقة بكرداسة في الجيزة، على ذمة اتهامه بالتشاجر، وأسفرت المطاردة عن إصابته، وضبط بحوزته بندقية آلية، وعدد من الطلقات.

كانت معلومات وردت لضباط مديرية أمن الجيزة تفيد باختباء عاطل بمدينة كرداسة، لكونه هاربا من تنفيذ 8 أحكام قضائية، ومتهم بإطلاق أعيرة نارية خلال مشاجرة بين 9 أشخاص بسبب خلافات سابقة حول استئجار أحد الجراجات، وتبادل أطراف المشاجرة التعدي بالضرب وإطلاق المتهم أعيرة نارية مما أسفر عن إصابة أحد المتشاجرين.

وتوجهت مأمورية أمنية مدعومة بقوات من قطاع الأمن المركزي، ولدى شعور المتهم بتواجد القوات بادر بإطلاق أعيرة نارية واستقل سيارة ملاكي وهرب، فطاردته القوات وأطلقت أعيرة نارية لاستيقافه وتمكنوا من السيطرة عليه وضبطه والسيارة وبحوزته بندقية آلية و10 طلقات، وتبين إصابته بعيار ناري بالفخذ الأيمن وتم نقله للمستشفى تحت الحراسة اللازمة لتلقى العلاج.

كشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم مطلوب التنفيذ عليه في قضيتين "سرقة" محكوم عليه فيها بالمؤبد، و"عاهة مستديمة" محكوم عليه فيها بالسجن 10 سنوات)، بالإضافة إلى أنه مطلوب التنفيذ عليه في 6 قضايا "استعمال قسوة، استعراض قوة" بلغ إجمالي أحكام الحبس فيها 6سنوات وشهر.

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كما أنه مطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتين "إطلاق أعيرة نارية، شروع في قتل".

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع أشقائه، كما أقر بالأحكام الصادرة ضده .

كما أسفرت جهود فريق البحث عن ضبط أحد أطراف المشاجرة وبمواجهته تعترف وأضاف بإستعانته ببعض الأشخاص للتشاجر مع الطرف الآخر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري إعداد الأكمنة للقبض على المتهمين الهاربين، وأخطرت النيابة للتحقيق.