الداخلية: إحباط محاولة تهريب 280 قطعة ملابس محظور استيرادها ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نجحت الأجهزة الأمنية، في إحباط محاولة تهريب 280 قطعة ملابس محظور استيرادها، عبر ميناء غرب بورسعيد. وتمكنت إدارة شرطة موانئ بورسعيد، بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط 280 قطعة ملابس مموهة محظور استيرادها، داخل حاويتين قادمة من إحدى الدول الأجنبية لميناء غرب بورسعيد لصالح إحدى شركات الاستيراد الكائن مقرها ببورسعيد، غير وارده بالمستندات ومحظور استيرادها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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