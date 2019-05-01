خدمات مرورية لإصلاحات تقاطع الدائري مع الأتوستراد لمدة 30 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين خدماتها المرورية لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، ولتسيير حركة المرور بمناسبة أعمال تطوير تقاطع الطريق الدائري مع الأتوستراد. ومن المقرر أن تبدأ أعمال الصيانة، اعتباراً من يوم الجمعة القامة، ولمدة 30 يوماً فقط، على أن يتم تنفيذ الأعمال عن طريق عمل تحويلة مرورية للثلث الأخير لمنزل الأتوستراد القادم من المنيب، تجاه الأتوستراد ليكون المسار أسفل الطريق الدائري لمسافة 120 متر، ثم العودة للمسار الطبيعي.

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