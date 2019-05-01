مصر | أسفر عن مصرع طفلين.. انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق داخل شقة سكنية ببدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسفر عن مصرع طفلين.. انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق داخل شقة سكنية ببدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الشروق وبدر بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق الذي نشب داخل شقة سكنية وأدى إلى مصرع طفلين لتعرضهما للاختناق كما طالبت بحصر التلفيات والخسائر، وكلفت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات أنه انتقل فريق من نيابة الشروق وبدر، إلى موقع الحادث والتي كشفت التحقيقات أن دخان الحريق أدى إلى وفاة طفلين لقيا مصرعهما مختنقين داخل شقة سكنية بمدينة بدر.

وتعود البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة بمدينة بدر، وبالانتقال والفحص تبين أن حريقًا نشب داخل شقة بسبب تسرب للغاز، وأسفر عن وفاة طفل وطفلة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

