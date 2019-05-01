مصر | "بعد مطاردة أمنية".. القبض على واحد من أخطر العناصر الإجرامية وأشقائه بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بعد مطاردة أمنية".. القبض على واحد من أخطر العناصر الإجرامية وأشقائه بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهم الرئيسي في واقعة، نشوب مشاجرة بين 9 أشخاص وإطلاق أعيرة نارية، صوب أحدهم بسبب استئجار أحد الجراجات بمدينة 6 أكتوبر، عقب مطاردة أمنية مع الشرطة، أسفرت عن إصابته، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة بالواقعة.

كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع اكتوبر، بنشوب مشاجرة، بين 9 أشخاص بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، لعدد منهم معلومات جنائية بسبب وجود خلافات سابقة حول إستئجار أحد الجراجات، وتبادل أطراف المشاجرة التعدى بالضرب وإطلاق أحدهم أعيرة من فرد خرطوش فأصاب أحد أطراف المشاجرة وفر هاربا.

وبتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، توصلت تحريات فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام إلى تحديد مكان إختباء المتهم "مُطلق الأعيرة النارية" بدائرة مركز شرطة كرداسة، وتم إستهدافه بمأمورية مدعومة بقوات من قطاع الأمن المركزى ولدى شعور المتهم بتواجد القوات بادر بإطلاق أعيرة نارية وإستقل سيارة ملاكى وهرب فطاردته القوات وأطلقت أعيرة نارية لإستيقافه وتمكنوا من السيطرة عليه وضبطه والسيارة وبحوزته (بندقية آلية و10 طلقات من ذات العيار) وتبين إصابته بعيار نارى بالفخذ الأيمن وتم نقله للمستشفى تحت الحراسة اللازمة لتلقى العلاج، وتبين أن المتهم مطلوب التنفيذ عليه فى قضيتين ("سرقة" محكوم عليه فيها بالمؤبد "عاهة مستديمة" محكوم عليه فيها بالسجن 10 سنوات)، بالإضافة إلى أنه مطلوب التنفيذ عليه فى 6 قضايا "إستعمال قسوة، إستعراض قوة" بلغ إجمالى أحكام الحبس فيها 6 سنوات وشهر.

كما تبين أنه مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتين "إطلاق أعيرة نارية، شروع فى قتل، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، بالإشتراك مع أشقائه، كما أقر بالأحكام الصادرة ضده، كما أسفرت جهود فريق البحث عن ضبط أحد أطراف المشاجرة وبمواجهته إعترف وأضاف بإستعانته ببعض الأشخاص للتشاجر مع الطرف الآخر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، لتولي النيابة العامة التحقيقات، جارى تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.