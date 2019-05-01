مصر | حبس مرتكبي سرقة مكتب بريد إبشواي في الفيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس مرتكبي سرقة مكتب بريد إبشواي في الفيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة، حبس عناصر تشكيل عصابي سرق مكتب بريد إبشواي 4 أيام على ذمة التحقيقاتتلقى مركز شرطة إبشواي بالفيوم بلاغا من مدير مكتب بريد أبو شنب، مقيم دائرة المركز بشأن واقعة سرقة مبلغ 159 ألف جنيه حصيلة العمل اليومي عقب تركه داخل "كيس بلاستيك" أعلى منضدة بجوار الباب الخارجي للمكتب من الداخل تمهيدًا لتسليمه لسيارة تابعة لهيئة البريد.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بالفيوم والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم كل من: حداد وبائع وعاملين والسابق اتهامهم في قضايا.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة تم ضبط المتهمين من الأول حتى الثالث حال ترددهم على دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، كذا المتهم الرابع حال تواجده بمحل إقامته بالفيوم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرروا باتفاقهم على سرقة مكتب البريد وعقب وصولهم شاهدوا كيس النقود فتوجه الثانى وقام بمغافلة مدير المكتب وسرقته، وتم بإرشادهم ضبط (مبلغ 56 ألف و100 جنيه، ودراجة نارية، وهاتف محمول، وفاتورة شراء مركبة توك توك بقيمة 40ألف جنيه من المبلغ المستولى عليه)، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

