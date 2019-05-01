مصر | "المرور": بدء تطوير تقاطع الطريق الدائري مع الأوتوستراد لمدة 30 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المرور": بدء تطوير تقاطع الطريق الدائري مع الأوتوستراد لمدة 30 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الإدارة العامة للمرور القاهرة، إجراء تحويلة مرورية بسبب أعمال تطوير تقاطع الطريق الدائري مع الأتوستراد لمدة ثلاثون يومًا.

وستقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين خدماتها المرورية لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة ولتسيير حركة المرور وذلك بمناسبة أعمال تطوير تقاطع الطريق الدائرى مع الأتوستراد، والتى تبدأ إعتبارًا من يوم الجمعة 352019 ولمدة ثلاثون يومًا فقط.

وستكون الأعمال عن طريق عمل تحويلة مرورية للثلث الأخير لمنزل الأتوستراد القادم من المنيب تجاه الأتوستراد ليكون المسار أسفل الطريق الدائرى لمسافة ( 120 متر ) ثم العودة للمسار الطبيعى.

