مصر | إحباط محاولة تهريب 280 قطعة ملابس محظور استيرادها بميناء غرب بورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط محاولة تهريب 280 قطعة ملابس محظور استيرادها بميناء غرب بورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة شرطة موانىء بورسعيد بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط 280 قطعة ملابس مموهة محظور إستيرادها، داخل حاويتين مشمولها ملابس جاهزة قادمة من إحدى الدول الأجنبية لميناء غرب بورسعيد لصالح إحدى شركات الإستيراد الكائن مقرها ببورسعيد، غير وارده بالمستندات ومحظور إستيرادها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات، يأتى ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة الجرائم بشتى صورها ولاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة بكافة المنافذ.

