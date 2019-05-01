مصر | ضبط المتهم الرئيسي في مشاجرة أكتوبر بعد تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط المتهم الرئيسي في مشاجرة أكتوبر بعد تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط في قبضة ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، المتهم الرئيسي في مشاجرة أكتوبر بسبب خلافات على استئنجار جراج، عقب مطاردته مثيرة وتبادل إطلاق الأعيرة النارية.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغا بنشوب مشاجرة بين 9 أشخاص "محددين" بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، لعدد منهم معلومات جنائية لخلافات سابقة حول إستئجار أحد الجراجات، وتبادل أطراف المشاجرة التعدى بالضرب وإطلاق أحدهم أعيرة من فرد خرطوش فأصاب أحد أطراف المشاجرة وهروبه عقب ذلك.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى تحديد مكان إختباء المتهم "مُطلق الأعيرة" بدائرة مركز شرطة كرداسة، حيث تم إستهدافه بمأمورية مدعومة بقوات من قطاع الأمن المركزى ولدى شعور المتهم بتواجد القوات بادر بإطلاق أعيرة نارية وإستقل سيارة ملاكى وهرب فطاردته القوات وأطلقت أعيرة نارية لإستيقافه وتمكنوا من السيطرة عليه وضبطه والسيارة وبحوزته (بندقية آلية و10 طلقات من ذات العيار) تبين إصابته بعيار نارى بالفخذ الأيمن وتم نقله للمستشفى تحت الحراسة اللازمة لتلقى العلاج.

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وتبين أن المتهم مطلوب التنفيذ عليه فى قضيتين ("سرقة" محكوم عليه فيها بالمؤبد- "عاهة مستديمة" محكوم عليه فيها بالسجن 10 سنوات)، بالإضافة إلى أنه مطلوب التنفيذ عليه فى 6 قضايا "إستعمال قسوة، إستعراض قوة" بلغ إجمالى أحكام الحبس فيها 6سنوات وشهر.

كما أنه مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتين "إطلاق أعيرة نارية، شروع فى قتل"، بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع أشقائه، كما أقر بالأحكام الصادرة ضده.

وأسفرت جهود فريق البحث عن ضبط أحد أطراف المشاجرة وبمواجهته إعترف وأضاف بإستعانته ببعض الأشخاص للتشاجر مع الطرف الآخر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.

