مصر | القبض على مدير شركة استولى على مبالغ مالية من 4 مواطنين بمصر الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على مدير شركة استولى على مبالغ مالية من 4 مواطنين بمصر الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة، القبض على مدير شركة لقيامة بتلقي مبالغ مالية من 4 مواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال المضاربة على أسعار العملات الأجنبية والمعادن بالبورصات العالمية والمعروفة بنظام "الفوركس".

وكان اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تلقى إخطارًا يفيد بضبط مدير إحدى الشركات الكائنة بمصر الجديدة القاهرة- يحمل جنسية إحدى الدول العربية ومُقيم بمنطقة المقطم سبق اتهامه في قضيتي جرائم اقتصادية؛ لقيامه بتلقى مبالغ مالية من أربع مواطنين بلغت قيمتها نحو 39 الف دولار أمريكى بغرض توظيفها وإستثمارها فى مجال المُضاربة على أسعار العُملات الأجنبية والمعادن بالبورصات العالمية بما يُعرف بنظام (الفوركس) بالمُخالفة لأحكام القانون.

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.