أخبار مصر | "الصحة" تنظم ندوة لتعريف "الصم وضعاف السمع" بخدمات "100 مليون صحة" (صور)‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة" تنظم ندوة لتعريف "الصم وضعاف السمع" بخدمات "100 مليون صحة" (صور)‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الثلاثاء، ندوة توعوية بعنوان: "مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على ڤيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية للصم وضعاف السمع" تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وبمشاركة الدكتور محمد حساني مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة والمدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تخصيص الخط ( 01001452722 ) حرصا من الوزارة على تلقي الشكاوى والاستفسارات الخاصة بمبادرة "100 مليون صحة" من قبل ذوي القدرات الخاصة من الصم والبكم، وذلك عن طريق ال"ڤيديو كول".

ومن جانبه، قال الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الڤيروسات الكبدية، خلال فعاليات الندوة، إن هدف مبادرة "100 مليون صحة" هو 100 مليون مصري أصحاء، مؤكداً مسح أكثر من 52 مليون مواطن مصري وعلاج من ثبتت إصابته بفيروس "سي" أو الضغط أو السكر، حيث تم صرف العلاج لهم بالمجان، مشيراً إلى أهمية التوعية بأسباب انتقال فيروس سي، موجها الشكر للاتحاد النوعي لجمعيات الصم على مجهوداته.

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ومن جانبه قال الدكتور علاء حشيش مسئول الأمراض غير المعدية بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، إن مبادرة "100 مليون صحة" أتاحت الفرصة لمتحدي إعاقة السمع لإجراء التحليل والعلاج، موضحاً وجود أماكن خاصة لعمل المسح الطبي لهم، موجهاً الشكر لوزارة الصحة واللجنة القومية لمكافحة الڤيروسات الكبدية على هذا الإهتمام بالفئات من ضعاف السمع والكلام، ومؤكداً أن ڤيروس سي في طريقه للاختفاء من مصر.

ومن جهتها، وجهت صفاء جودة رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات الصم الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على الدعم الكبير الذي توليه الوزارة لذوي القدرات الخاصة من الصم والبكم قائلةً "تم فتح الباب لنا لأول مرة".

وعلى هامش الندوة أدى فريق "كلمني بالإشارة" أغنية تحيا مصر بلغة الإشارة، كما أدى فريق تربية نوعية أغنية "متجمعين" ، بالإضافة إلي أوبريت "هي دي مصر" ، كما شهدت الندوة عرض فيديوهات التوعية الخاصة بالمبادرة بأداء لغة الإشارة.

جدير بالذكر أن نقطة مسح طبية من حملة الكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية "100 مليون صحة" تواجدت داخل الندوة لمسح الصم وضعاف السمع المتواجدين بالندوة ممن لم يتم مسحهم حتى الآن.