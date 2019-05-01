أخبار مصر | وزير الآثار يصدر قرارا بتمكين الشباب من المناصب القيادية في الوزارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الآثار يصدر قرارا بتمكين الشباب من المناصب القيادية في الوزارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور خالد العناني وزير الآثار قرارًا بندب أحمد خميس رحيمة، مفتش آثار بإدارة الآثار الغارقة، لشغل منصب معاون وزير الآثار لتنمية الموارد البشرية، وذلك في إطار حرص وزارة الآثار على تمكين الشباب والعمل على رفع قدراتهم وإكسابهم خبرات لترقي المناصب القيادية.

وشغل أحمد رحيمة منصب معاون وزير الآثار لتنمية الموارد البشرية حاصل على ليسانس آداب قسم التاريخ والآثار المصرية من جامعة الإسكندرية عام ٢٠٠٧ وخريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة الدفعة الثانية، وهو حاصل أيضا علي ماجستير الآثار المصرية من جامعة الإسكندرية عام 2013، و باحث دكتوراة حالي بالجامعة.

وسوف يكلف معاون الوزير للموارد البشرية، بمهام عديدة أهمها متابعة ملف قواعد بيانات العاملين بالوزارة ، والمساهمة في الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي ورفع كفاءة العاملين عن طريق البرامج التدريبية.

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كما أصدر الدكتور خالد العناني قرارًا ثان بندب الدكتور محمد شعبان، الذي كان يعمل مشرفا علي مركز المعلومات و التوثيق الرقمي بالمتحف الآتوني بمحافظة المنيا، لشغل منصب معاون وزير الآثار للخدمات الرقمية.

وسوف يكلف بمهام أبرزها متابعة تنفيذ المشروعات الرقمية بالوزارة، و متابعة تصميم وتنفيذ قواعد البيانات، بالاضافة الي الإشراف علي إدارة نظم المعلومات الجغرافية.

والدكتور شعبان معاون الوزير للخدمات الرقمية، حاصل علي لسانس آداب قسم علوم المعلومات من جامعة المنيا و على درجة الدكتوراه في علوم المعلومات' Microsoft Certified IT Professional ، كما شغل منصب المشرف على مركز المعلومات والتوثيق الرقمي بالمتحف الاتوني بالمنيا كما تم تكليفه مؤخرا بالإشراف على إدارة نظم المعلومات الجغرافية بالوزارة.