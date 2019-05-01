أخبار مصر | تتبرع تتكرم.. أول بيان عاجل للحكومة بعد تكريم "طب بنها" لشعبان عبدالرحيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تتبرع تتكرم.. أول بيان عاجل للحكومة بعد تكريم "طب بنها" لشعبان عبدالرحيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت الدكتورة إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي، بشأن تكريم الفنان شعبان عبدالرحيم في جامعة بنها، دون أن يكون له إسهام علمي يستحق عنه التكريم.



وقالت النائبة، في بيان لها اليوم الأربعاء: إن الدكتور جمال السعدي، رئيس جامعة بنها، كرّم الفنان شعبان عبدالرحيم، بجامعة بنها، ومنحه درع كلية الطب جامعة بنها، وذلك في 29 أبريل 2019، إلا أنه لا يمكن بأي حال قبول مثل ذلك الأمر، فالجامعة التي هي صرح للعلم ومكان لتكريم العلماء والباحثين الذين أثروا العلم وقدموا ما يفيد البشرية، لا يمكن أن تكون مكانا لتكريم أي شخص.



وتابعت: "لا أعلم ماذا قدم الفنان -مع كامل الاحترام له- حتى يتم تكريمه في الجامعة، هل يوجد سبب منطقي يبرر مثل هذا الأمر، هل هناك قواعد للتكريم وإقامة الحفلات وتسليم دروع الكليات، أم أنها ترجع لهوى رئيس الجامعة، وهو أمر يتطلب معالجته فورا حفاظا على قدسية الجامعة".



وأكدت أن الجامعة حاولت الرد على انتقادات المتابعين، من خلال التصريح بأن الجامعة قررت تكريمه بعدما أنهى جميع الفحوصات له بمستشفى الجامعة، وعرض عليهم إقامة حفل خيري في استاد بنها الرياضي، على أن يخصص عائده بالكامل لصالح المستشفى الجامعي، وذلك بعد ما شاهد على الطبيعة حجم وأعداد المرضى المترددين على الأقسام العلاجية المختلفة.



وتساءلت وكيل صحة البرلمان قائلة: "هل فكرة أن يقوم شخص بالتبرع للجامعة، يجعله يستحق التكريم، بالطبع لا، يجب أن تكون هناك قواعد ملزمة ومحددة لتكريم الشخصيات العامة في الجامعات، حرصا على قدسية الجامعة باعتبارها مقرا للعلم والتميز".