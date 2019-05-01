أخبار مصر | بيان عاجل لوزير التنمية حول انتشار الحشرات الطائرة في أسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان عاجل لوزير التنمية حول انتشار الحشرات الطائرة في أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت المهندسة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبدالعال، موجه إلى وزير التنمية المحلية بسبب انتشار عدد كبير من الحشرات الطائرة في المنازل والشوارع بمحافظة أسوان.



وقالت "فهيم" في بيان لها اليوم: فوجئ المئات من الأسر الأسوانية في أقصى صعيد مصر، بهجوم أسراب من الحشرات الطائرة على منازلهم، في ظاهرة غير معروف أسبابها، وغير معتادة، حيث لم تحدث من قبل، لكنها ظهرت لأول مرة هذا العام، تزامنًا مع حلول فصل الصيف".



وأردفت أن هذه الحشرات الطائرة وفقًا لما يقولونه أهالي أسوان عبارة عن ذباب وباعوض، كبيرة الحجم نسبيًا خلاف الذباب والباعوض المعروف، أثارت حالة من الفزع والهلع بين الأطفال والصغار، كما أثارت مخاوف الكبار، حيث يخشى البعض منهم، أن تكون هذه الحشرات حاملة للأمراض الخطيرة والتي قد تتسبب في متاعب لصحتهم.



وطالبت عضو مجلس النواب، الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التنمية، بسرعة الخرزج ببيان تفصيلي حول هذا الأمر من أجل اطمئنان أهالي أسوان.



كما طالبت مديرية الصحة في أسوان، بسرعة التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لتكثيف أعمال سيارات التيفا لرش المبيدات صباحا ومساء بمختلف المراكز والمدن لمقاومة ظاهرة انتشار الحشرات الطائرة.