أخبار مصر | الأحد.. "فضائل رمضان" ندوة لـ"المحامين" في بني مزار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأحد.. "فضائل رمضان" ندوة لـ"المحامين" في بني مزار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم نقابة المحامين الفرعية بالمنيا، يوم الأحد المقبل، ندوة دينية بمقر جزئية بني مزار، الساعة الثانية عشرة ظهرا، بحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمدينة، تحت إشراف عبدالله عيد، وكيل الفرعية، ورعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال عبدالله عيد إن الندوة تعقد تحت عنوان "فضائل شهر رمضان"، ويتحدث فيها الشيخ محمد عبدالجواد، مدير عام المنطقة الأزهرية ببني مزار، والشيخ معتمد جمعة، مدير عام أوقاف بني مزار، والشيخ محرم أحمد، بإدارة الأزهر في بني مزار، لافتا إلى أن ذلك يأتي فى إطار النشاط الثقافي الذي تقدمه النقابة لأعضائها.