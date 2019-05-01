أخبار مصر | لمدة ساعة.. "مختل نفسيا" يتسلق هرم خوفو ويسقط "الصاري" ويلقي الحجارة

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عدة مقاطع فيديو لشاب تسلق الهرم، وأخذ يلقي بالأحجار فوق رجال الأمن، ثم نجح في الوصول إلى قمة الهرم وأسقط الصاري الموجود أعلاه.

وتواصلت الخليج 365 مع مدير عام منطقة الأهرامات الأثرية، للوقوف على حقيقة ما حدث بعد أن انتشرت عدة تكهنات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منها أن شخص مجنون يحاول تفكيك أحجار الهرم، وأخرى أن شخص مختل نفسيًا يقوم بإلقاء الأحجار على السائحين.

وفي هذا الإطار قال أشرف محيي مدير عام منطقة الأهرامات الأثرية في الجيزة، إن زائر من زوار المنطقة، تسلق هرم خوفو واستطاعت أجهزة الأمن بالتعاون مع أمن الآثار السيطرة عليه.

وسرد محيي للفجر في تصريحات خاصة تفاصيل ساعة كاملة قضاها أحد الزوار فوق هرم خوفو، حيث قال إن زائر من الزوار دخل عبر البوابات الرئيسية بشكل طبيعي بعد أن قام بشراء تذاكر الزيارة، ولكن لم يكن هناك أي أمر غريب حتى بدأ هذا الزائر أولى محاولات تسلق الهرم الأكبر.

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وأشار محيي أن في محاولته الأولى حذره الأمن كما يحدث مع الكثير من الزوار وامتثل لهم وهبط دون أن يتجاوز البوابات الأولى.

وأكمل محيي قائلًا إن نفس الشخص تحايل على الصعود من مكان آخر وأفراد آخرين من الأمن أوقفوه أيضًا، ثم قام بالتسلل من الجهة الغربية بعيدًا عن الأنظار وقام بالتسلق، ولاحظه رجال الأمن وبالتعاون بين شرطة السياحة والآثار، وأمن الآثار بدأوا في التعامل مع الموقف بحكمة.

وأكد محيي أن المتسلل بدأ في قصف الملاحقين له بالأحجار، وأصبح الأمر واضح في أن الشخص قد يكون غير متزن نفسيًا، فبدأ رجال الأمن في التعامل مع الأمر بحرص خشية أن يلقي نفسه، واستطاع المتسلل الوصول لقمه الهرم وإسقاط الصاري الخشبي الموجود فوقه، وهو حديث وليس أثري، وسنعيد تركيبه مرة أخري.

وأضاف محيي أن رجال الأمن سيطروا على الموقف وتم القبض على الرجل واقتياده لقسم شرطة الهرم لبدء التحقيقات معه، والأمر بمجمله استغرق ساعة، وعادت الأمور لطبيعتها في المنطقة الأثرية.

واختتم محيي كلماته أن دوافع الشاب غير معروفة، وما قام بإلقائه علي الأمن هو حجارة صغيرة من بين أحجار الهرم الكبيرة، والهرم نفسه سليم ولم يفك أي من أحجاره الكبيرة كما تردد، وحركة السياحة لم تتأثر ولم تحدث أية أضرار للهرم ولم تحدث أية إصابات من جراء ما فعله.