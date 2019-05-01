أخبار مصر | السبت.. حفل لتسليم شهادات الدورة الأولى لمعهد المحاماة بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السبت.. حفل لتسليم شهادات الدورة الأولى لمعهد المحاماة بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتزم نقابة المحامين الفرعية بحلوان تنظيم حفل تسليم شهادات دورة معهد المحاماة الأولى يوم السبت المقبل، الساعة الواحدة ظهرا، بمقر الفرعية، وذلك بحضور إسماعيل طه، وحسين الجمال، عضوي مجلس النقابة العامة، منسقي عام معهد محاماة القاهرة الكبرى، تحت إشراف أعضاء المجلس الفرعي، ورعاية شعبان زكريا، نقيب محامي حلوان.

وقال إسماعيل طه، إن معهد المحاماة شهد إتمام المرحلة الأولى بعد تفعيله لأول مرة بهذا الشكل المناسب، وبوجود أعداد كبيرة من طلبة الجدول العام، مشيرا إلى أنه كانت هناك بعض الصعوبات في الدورة الأولى، تم تفاديها في الدورة الحالية تحت إشراف النقيب سامح عاشور.

وثمن طه، الجهد الذي بذله مسئولو النقابات الفرعية بالقاهرة الكبرى، حتى تم التوصل إلى تخريج أجيال تليق بنقابة المحامين، ومهنة المحاماة، معدة إعدادا مهنيا وفنيا، راجيا وجود كوادر نقابية منهم.

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من جانبه، هنأ محمد العريبي، أمين صندوق الفرعية، الدفعة الأولى بمعهد المحاماة لإتمام الدورة، موجهًا الشكر والتقدير لمن داوم على الحضور والمشاركة في الدورة، مؤكدًا أن معهد المحاماة فرصة لإحياء العمل المهني والنقابي.

وأشار إلى أن دورة المعهد الأولى تعد تجربة جديدة لإعادة فكرة إحياء المعهد، بعد فترة طويلة، وبداية تفعيله بذلك الشكل الجيد، والحضور المنظم الذي يبث الأمل في الطلبة، ويتيح لهم فرصة كبيرة للعمل النقابي.

كان سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قد اعتمد، في نوفمبر من العام الماضي، نتيجة الدورة الأولى لمعهد المحاماة على مستوى الجمهورية، وذلك بعد مراجعة النتائج خلال لقائه مع إسماعيل طه، وحسين الجمال، عضوي مجلس النقابة، منسقي المعهد.