أخبار مصر | "أطفال بلامأوي" تنظم معسكرا ترفيهيا لأبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالاسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أطفال بلامأوي" تنظم معسكرا ترفيهيا لأبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالاسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم برنامج أطفال بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع wellspring وشركة بيتى للعصاير والألبان، يوم ترفيهي لعدد ٧٣ ابن وابنة من أبناء مؤسسات الرعايه الاجتماعيه بمحافظة الإسكندرية بوادي النطرون وهي مجمع الدفاع الاجتماعي وجمعية الاسكندرية بنين وجمعية الاسكندرية بنات.

وذلك فى إطار جهود البرنامج القومى لحماية الأطفال بلا مأوى والمشردين للقضاء على ظاهرة الاطفال بلا مأوى والذي تنفذه وزارة التضامن الأجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، تضمن اليوم فقرات ترفيهية ومسابقات رياضية وعروض فنية والعاب تثقيفية وتنموية لخلق روح تفاعلية بين الأبناء وتعديل سلوكهم باستخدام الفن والرياضة.

كما تضمن اليوم جلسات حكي وفضفضة بين الابناء وفريق ويل سبيرنج والشركة المنظمة، وتسعي الوزارة الي تنفيذ خطة متكاملة لتعديل سلوم الابناء من خلال برامج وانشطة تشمل استخدام الفن والرياضة وخلق نماذج ايجابية لدي الابناء.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي برنامج حماية الاطفال بلامأوي في 14 محافظة هي الاكثر كثافة لتجمعات الاطفال بالاضافة لتطوير 6 مؤسسات رعاية اجتماعية كبيوت امنة تقدم الحماية والرعاية للاطفال.