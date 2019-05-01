أخبار مصر | تأجيل محاضرة بمعهد المحاماة بالقاهرة بمناسبة عيد العمال‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاضرة بمعهد المحاماة بالقاهرة بمناسبة عيد العمال‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حسين الجمال، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، منسق عام معهد محاماة القاهرة الكبرى، بأنه تقرر تأجيل المحاضرة، التي كان من المقرر أن تعقد اليوم الأربعاء، لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات الجيزة والقليوبية، وذلك بمناسبة إجازة عيد العمال.

يذكر أن معهد محاماة القاهرة الكبرى يعقد ثلاث محاضرات أسبوعيا، بواقع محاضرتين يوم السبت لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات شمال القاهرة، والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة، وحلوان، وأخرى يوم الأربعاء لمحامي الجيزة والقليوبية، تحت رعاية النقيب العام، سامح عاشور، وإشراف حسين الجمال، وإسماعيل طه، منسقي عام المعهد.