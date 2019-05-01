أخبار مصر | معرض للمنتجات النوبية بالنادي النهري للمحامين بالعجوزة‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معرض للمنتجات النوبية بالنادي النهري للمحامين بالعجوزة‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت نقابة المحامين، معرض محامي النوبة السنوي، بالنادي النهري للمحامين في العجوزة، تحت إشراف كمال مهنا، عضو مجلس النقابة العامة ومجلس نقابة محامي الجيزة.

وقال "مهنا"، إن ذلك جاء بعد موافقة النقيب العام، سامح عاشور، على الطلب المقدم من محامي النوبة، المقيمين بالقاهرة، بتنظيم معرض سنوي في الموعد والمكان نفسيهما لعرض المنتجات النوبية، وذلك بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم.