أخبار مصر | "المحامين" تقرر وقف محاضرات معاهد المحاماة خلال شهر رمضان‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المحامين" تقرر وقف محاضرات معاهد المحاماة خلال شهر رمضان‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى اليوم الأربعاء، سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، في مكتبه، حسين الجمال وإسماعيل طه، عضوي مجلس النقابة العامة، منسقي عام معهد المحاماة، لبحث إمكانية عقد محاضرات معهد المحاماة خلال شهر رمضان المبارك من عدمه.

وقال حسين الجمال بأنه تقرر إيقاف نشاط محاضرات معهد المحاماة على مستوى الجمهورية، خلال شهر رمضان الكريم، للتخفيف عن محامي ومحاميات الجدول العام.

وأشار إلى أن قرار الإيقاف جاء، لأن نسب الحضور في رمضان من المتوقع أن تكون ضعيفة، كما أن أداء المحاضرين لن يكون بالشكل الأمثل، لافتًا إلى أنه سيتم استئناف المحاضرات عقب إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة.