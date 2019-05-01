أخبار مصر | الزناتي: استئناف رحلات 'الصحفيين' مع 'الشباب والرياضة'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزناتي: استئناف رحلات 'الصحفيين' مع 'الشباب والرياضة' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن استئناف رحلات النقابة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا أنها تبدأ برحلة إلى مدينة رأس البر لمدة ٥ أيام ٤ ليالي، في الفترة من الإثنين ١٠ يونيو حتى الجمعة ١٤ يونيو المقبل.

وقال "الزناتي" في تصريحات صحفية، إن الرحلة تتضمن الذهاب والعودة بأتوبيسات مصر للسياحة المكيفة، والإقامة كاملة(إفطار – غداء – عشاء) بالمدينة الشبابية برأس البر، وذلك بتكلفة ٣٥٠ جنيه للفرد، ويبدأ الحجز من يوم السبت القادم الموافق ٤ مايو لدى الزميل إسلام محمود -بالدور الأول بمبنى النقابة- على أن يتم تقديم صورة الكارنية وصورة بطاقة الرقم القومي عند الاشتراك بالرحلة.