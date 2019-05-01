أخبار مصر | رصف وتطوير 114 حارة وشارع في إمبابة‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رصف وتطوير 114 حارة وشارع في إمبابة‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن الانتهاء من أعمال رصف 114 حارة ضيقة ببلاط الإنترلوك بحي شمال الجيزة استكمالاً للأعمال التي تمت خلال الفترة الماضية حيث يأتي ذلك في إطار حرص الدولة بإعطاء أولوية في الاهتمام بتطوير المناطق العشوائية والشعبية.

وأشار راشد إلى أن أعمال الرصف شملت علي رصف وتركيب بلاط انترلوك ل 82 شارع وحارة بمتفرعات شارع الاعتماد وشارع الاقصر وشارع محمد حسن وامتداد الوحدة والبوهي ورصف وتبليط 20 شارع وحارة بمنطقة جزيرة امبابة ورصف وتبليط 12 شارع وحارة بمتفرعات شارع نصر نصار , مشيراً بانه سيتم استكمال باقي اعمال تبليط متفرعات شارع نصر نصار وكمال حمزة وبعض شوارع جامع الصلاح فور توفير الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ.

وأكد المحافظ علي مدير مديرية الطرق بالتأكد من تنفيذ الاعمال طبقاً للمعايير والمواصفات الفنية للطرق.

Advertisements

ووجه راشد رئيس حي شمال بمواصلة اعمال تطوير الميادين والشوارع ورفع كفاءة الانارة وازالة كافة الاشغالات وترميم الارصفة للتسهيل على المارة وعدم السماح بقيام المحلات باستغلالها والتعدي عليها والنهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعر المواطن بتحسن ملموس.

واضاف محمد نور رئيس حي شمال الجيزة بانه جاري رفع كفاءة وتطوير مدخل مدينة الامل بالتشجير والمسطحات الخضراء وتدعيمه بأعمدة انارة ليد حديثة .

ويذكر ان محافظة الجيزة قامت بتفعيل منظومة الجمع السكني علي مستوي حي شمال الجيزة بالكامل للنهوض بمستوي النظافة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد واللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة والاستاذ ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية.