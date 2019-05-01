شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يفتتح فرع «سعودي ماركت» بدريم لاند والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، فرع سعودي ماركت لتجارة التجزئة بدريم لاند بطريق الواحات.

وأكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، أن العامين القادمين سيشهدان طفرة حقيقة فى منظومة التجارة الداخلية، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعة ورجال الأعمال.

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وقال وزير التموين، في تصريحات على هامش الافتتاح: إن «الوزارة تعمل على تبنى سياسة لتطوير منظومة التجارة الداخلية، ترتكز على افتتاح مناطق لوجستية فى عدة مناطق على مستوى الجمهورية، فضلا عن انتشار الأسواق المجمعة».

وأضاف «المصيلحي» أن الأسواق المجمعة تعمل على تقليل حلقات تداول السلع، الأمر الذى يساهم فى توفير وقت المستهلك وحفظ المنتجات والجودة وتقليل الفاقد، والانتقال من مفهوم بقال التجزئة الذى يعد أغلى مكان يبيع السلع.

ويأتي الافتتاح في إطار سعي وزارة التموين لتشجيع القطاع الخاص على زيادة منافذ بيع التجزئة وتشجيع المنافسة والتوسع في المنافذ بجميع المحافظات بما يحقق الاستفادة لجميع أطراف منظومة التجارة الداخلية.