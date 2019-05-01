شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: ضبط 3222 متهمًا في بؤر إجرامية بـ5 محافظات خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية عن نتائج جهود الأجهزة الأمنية خلال الشهر الماضي، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، في نطاق عمل قطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

واستهدفت أجهزة الأمن البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمناطق المنزلة والمطرية والجمالية وميت سلسيل بالدقهلية، والتمساح ودواسة والمدورة والخندق ببورسعيد، وبحيرة المنزلة بدمياط، ومنطقة السحر والجمال بالإسماعيلية والشرقية، وضُبط خلال الحملات 3222 متهم، متلبسين بحيازة أسلحة نارية ومخدرات.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان: إنه «في مجال ضبط العناصر الخطرة والهاربين من السجون وذوي الأنشطة الإجرامية ضبط 11259 متهم، وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت 3857 قطعة سلاح ناري بحوزة 3430 متهم بينها 2 جرينوف ورشاين و390 بندقية آلية».

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ونفذت الحملات خلال الشهر الماضى 8350 حكم جناية من بينها 15 حكم بالإعدام و565 حكم بالسجن المؤبد.

وألقت أجهزة الأمن القبض على 55 تشكيل عصابي ضموا 184 متهماً، إرتكبوا 270 حادث سرقة متنوع.

وضبطت أجهزة الأمن 4283 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها (4604) متهم وبحوزتهم 650 كيلو جرام من مخدر البانجو و342 كيلو جرام حشيش ونحو 54 كيلو هيروين، و39 كيلو جرام استروكس.

وضبطت مباحث الكهرباء 314802 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 218،097,769.