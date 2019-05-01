شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية بالإسكندرية: «المشاط» بذلت مجهودًا كبيرًا خلال ملتقى السياحة بدبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إيهاب الجندي، عضو مجلس إداره شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بذلت مجهودا كبيرا خلال فعاليات ملتقى السياحة العربية الذي اختتم أعماله، اليوم الأربعاء، بدبي، معربا عن اعتزازه بنتائج اللقاءات التي جمعتها مع مسؤولين عرب وأجانب على هامش الملتقى لترويج المنتج السياحي المصري وفتح أسواق جديدة وجذب السائحين للمقاصد السياحية المصرية بأنماطها المختلفة.

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وأضاف «الجندي»، الذي يترأس لجنة الفنادق بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أنه شارك ضمن وفد الغرفة برئاسة حسام الحلو رئيس شعبة السياحة والطيران رئيسا وعضويتي وكل من محمد عزت وأسامة نصر في فعاليات الملتقى لتنفيذ مهمة اختارهم لها أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية، تهدف إلى رفع القدرة التنافسية لشركات السياحة المصرية وخلق أسواق جديدة لجذب المزيد من السائحين لمصر عامة، وللإسكندرية خاصة.

وأشار إلى أن وفد الغرفة عقد عدد من اللقاءات الناجحة مع كل من الشيخ هلال المرى رئيس دائرة السياحة، والشيخ عبدالله يوسف مدير عام العلاقات الدولية بدبى، والشيخ سيف عبدالله المطروشى مدير ادارة العضوية وشهادات المنشأ والتصديق بالغرفة التجارية بإمارة الشارقة، في حضور رئيسا قسم المستثمرين وخدمات الانتساب والتصديقات ومدير مركز المعلومات وقنصل مصر التجاري بالشارقة محمد المغربى، موضحا أن المباحثات أثمرت عن اتفاقات عديدة وإبرام بروتوكولات تعاون سوف تجنى ثمارها السياحة المصرية قريبا.

ولفت إلى أن الشركات تشارك بتواجد قوي في الجناح المصري بملتقى دبى تحت إشراف وزارة السياحة، فضلا عن الزيارات المتبادلة بيننا وبين جميع المشاركين بالملتقى لتوفير أفضل الفرص لتسويق برامجنا السياحية خاصة البرامج المخصصة لمواكبة دورة الألعاب الأفريقية لكرة القدم بمصر والتي تشمل عروضا لخدمات متميزة وجديدة للأشقاء الأفارقة ودول المغرب العربي تونس والجزائر والمغرب.