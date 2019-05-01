شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: القيادة السياسية مهتمة بدعم المبتكرين والمخترعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اهتمام القيادة السياسية بالبحث العلمى وتقديم الدعم للمبتكرين والمخترعين، مشيرا إلى حرص الوزارة على دعم كل المبادرات التي تدعم الابتكار وربطها بخطط الدولة للتنمية المستدامة ودعم المشروعات القومية الكبرى.

وناقش «عبدالغفار»، الأربعاء، تقريرًا مقدمًا من الدكتور هشام الديب، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، حول فوز عدد من الباحثين بالميدالية الذهبية بمعرض جنيف الدولي للاختراعات 2019 في دورته الـ47، وذلك عن ابتكار برنامج للتحليل الوراثى الخلوى للكروموسومات، وكذلك الحصول على ميدالية وشهادة تقدير من الجمعية العالمية للمخترعين ورواد الأعمال الكورية.

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وأشار التقرير إلى تنظيم معهد بحوث الإلكترونيات احتفالا لتكريم الفريق المشارك بالمعرض تقديرا لهم، وذلك على هامش اجتماع مجلس إدارة المعهد، بحضور الدكتور ياسر رفعت، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون البحث العلمي.

وأوضح «الديب» أن مشاركة الفريق المصري بالمعرض جاءت نتيجة فوزه بمعرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار 2018 كأحد أفضل 3 شركات ناشئة، حيث تم منحهم دعما للمشاركة بمعرض جنيف الدولي للاختراعات 2019 كممثلين لبرنامج الحاضنات التكنولوجية «انطلاق»، لافتاً إلى أن الفريق يمثل شركة «ميدوسا» إحدى الشركات الناشئة بحاضنة «طريق» بالدورة الثانية، وهو برنامج تحت إشراف معهد بحوث الإلكترونيات وبتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال برنامج «انطلاق».

وأضاف أن برنامج «طريق» يحتضن الابتكارات والمشاريع الناشئة في مجال الإلكترونيات، بدعم مالي يقدر بـ 200 ألف جنيه، ودعم فني متمثل في المساعدة والتوجيه من أساتذة وباحثي معهد بحوث الإلكترونيات، فضلا عن إتاحة المعهد للمختبرات والأدوات التكنولوجية اللازمة لتطوير تلك المشاريع الناشئة، كما يقدم البرنامج دعما واستشارات توجيهية من خلال خبراء بمجال الأعمال والتسويق، وذلك لدعم هذه المشاريع لتكون لها القدرة على المنافسة بالسوق، كما يدعم جميع الإجراءات المالية والإدارية والقانونية اللازمة لإنشاء هذه الشركات قانونيا وتسجيلها بوزارة الاستثمار.