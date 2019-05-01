انت الان تتابع حر شديد وأمطار وأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طقس حار - صورة أرشيفية يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باق الأنحاء نهارا معتدل ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال سيناء والقاهرة وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية. درجات الحرارة المتوقعة غدا: المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 24 37 شبين الكوم 24 36 طنطا 23 35 دمنهور 22 33 الإسكندرية 19 26 بلطيم 18 26 مطروح 18 24 السلوم 17 25 سيوة 22 33 بورسعيد 20 26 دمياط 20 25 الزقازيق 23 36 الإسماعيلية 21 35 السويس 20 36 العريش 20 28 رفح 19 27 رأس سدر 24 36 نخل 18 38 نويبع 26 36 طابا Advertisements درجات الحرارة المتوقعة غدا: المدينة: الصغرى العظمى

القاهرة 24 37

شبين الكوم 24 36

طنطا 23 35

دمنهور 22 33

الإسكندرية 19 26

بلطيم 18 26

مطروح 18 24

السلوم 17 25

سيوة 22 33

بورسعيد 20 26

دمياط 20 25

الزقازيق 23 36

الإسماعيلية 21 35

السويس 20 36

العريش 20 28

رفح 19 27

رأس سدر 24 36

نخل 18 38

نويبع 26 36

طابا 23 35

كاترين 16 32

الطور 21 35

شرم الشيخ 28 38

الغردقة 26 40

مرسى علم 25 41

الفيوم 24 39

بني سويف 24 39

المنيا 23 41

أسيوط 24 41

سوهاج 24 41

قنا 24 42

الأقصر 25 42

أسوان 25 42

أبو سمبل 26 41

الوادي الجديد 27 43

شلاتين 22 35

أبو رماد 22 33

حلايب 23 32

رأس حدربة 24 32 اقرأ أيضا| طقس ساخن و10 نصائح.. الأرصاد تعلن طقس الغد الأرصاد تحذر: اليوم ارتفاع آخر في درجات الحرارة

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