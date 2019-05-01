شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه بحي ثانٍ المحلة بسبب انفجار «ماسورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية إيقاف تشغيل محطة مياه المشتل بمدينة المحلة الكبرى، الأربعاء، بسبب انفجار وكسر مفاجئ بخط 16 بوصة بميدان طلعت حرب بمنطقة الجمهورية. وقالت الشركة في بيان، الأربعاء، إنه تم قطع المياه عن مناطق حي ثان المحلة، لحين الانتهاء من إصلاح العطل وإعادة تشغيل المحطة، وشفط المياه الناتجة عن الكسر.

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