شكرا لقرائتكم خبر عن «جمارك السخنة» تحبط محاولة تهريب باب أثري من العصر العثماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الإدارة العامة لجمارك السخنة، برئاسة محمود عبدالنعيم، مدير عام جمارك السخنة، من ضبط محاولة تهريب باب أثري من العصر العثماني بالمخالفة لأحكام قانون حماية الآثار رقم (117) لسنة 1983، وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وتم تشكيل لجنة جمركية من خالد إبراهيم، مدير إدارة حركة الصادر، وسعد إسماعيل، مأمور حركة الصادر، ومحمود فتح الباب، مأمور حركة الصادر، ومحمد عباس، مدير إدارة مكافحة التهريب، ومحمود شعبان، رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي، لإنهاء الإجراءات الجمركية على مشمول الحاوية رقم «PCIU1292015» بيان جمركي رقم 3821 لسنة 2019 باسم «ع.م.ح»، والمشمول عبارة عن ٢٥ طرد أمتعة شخصية مصدرة إلى السعودية.

وبالمعاينة الفعلية، تبين وجود مجموعة من السجاجيد والتماثيل والبراويز والصور والمشغولات النحاسية وباب قديم من الخشب تم الشك فى أثريتهم.

Advertisements

وبالعرض على لجنة الآثار بالجمرك، أوصت بالعرض على لجنة عليا متخصصة

وبتاريخ الثلاثاء 30/4/2019 حضرت اللجنة العليا لمعاينة المشمول على الطبيعة.

وأوضحت، فى تقريرها، أنه يوجد ضمن المشمول باب من الخشب يرجع للعهد العثماني فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر الميلادي ويتكون من مصراعين والمصراع الأول (الأيمن) أبعاده 45 سم × 175 سم وعليه أربع حشوات مكتوب عليها بخط الثلث تقرأ من الأسفل إلى الأعلى (بسم الله الرحمن الرحيم وعليه ثقتى)، والمصراع الثانى أبعاده 49 سم × 175 سم وأنه يخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010 سنة وأوصت بمصادرته وإيداعه بأحد المتاحف التابعة لوزارة الآثار.

وقرر محمد النجار، رئيس اﻹدارة المركزية لجمارك السويس، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.