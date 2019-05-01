محافظ قنا يكرم أطفال نادي مصر للعلوم: «اخترعوا إنسان آلي» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، أطفال نادي مصر للعلوم بمركز نجع حمادى بعد حصولهم على المركز الأول على مستوى الجمهورية لاختراعهم إنسانا آليا للإنقاذ «إنقاذ سارة»، بحضور محمود عبدالسلام الضبع، عضو مجلس النواب.

وأشاد «الهجان» بالنبوغ العلمي للأطفال، مؤكدا أن «المحافظة تقدم كافة الدعم لتنمية الإبداع والابتكار لدى الطلاب النابغين والمتفوقين علميا في كافة المجالات انطلاقا من اهتمام الدولة المصرية بالتطوير التكنولوجي لبناء دولة حديثة متقدمة».

يشار إلى أن أطفال نادي مصر للعلوم حصلوا على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة «Upper Egypt in action» بمحافظة أسوان لاختراعهم إنسان آلي لأعمال الإنقاذ يعمل على ثلاث مراحل (موبايل ابليكشن للاطمئنان على الشخص – روبيت لتوصيل الطعام والشراب – إخراج الشخص المعرض للخطر مع اتباع كافة وسائل الأمان).

محافظ قنا يكرم اطفال نادى مصر للعلوم

محافظ قنا يكرم اطفال نادى مصر للعلوم

محافظ قنا يكرم اطفال نادى مصر للعلوم

محافظ قنا يكرم اطفال نادى مصر للعلوم

محافظ قنا يكرم اطفال نادى مصر للعلوم

محافظ قنا يكرم اطفال نادى مصر للعلوم

محافظ قنا يكرم اطفال نادى مصر للعلوم

محافظ قنا يكرم اطفال نادى مصر للعلوم

محافظ قنا يكرم اطفال نادى مصر للعلوم

محافظ قنا يكرم اطفال نادى مصر للعلوم

محافظ قنا يكرم اطفال نادى مصر للعلوم

محافظ قنا يكرم اطفال نادى مصر للعلوم

محافظ قنا يكرم اطفال نادى مصر للعلوم

محافظ قنا يكرم اطفال نادى مصر للعلوم

محافظ قنا يكرم اطفال نادى مصر للعلوم