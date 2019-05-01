شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يكرم فرقة أناكوندا للعروض المسرحية لحصولها على المركز الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، فرقة «أناكوندا» للعروض المسرحية، التابعة لمديرية الشباب والرياضة بقنا، بعد فوزها بالمركز الأول في المهرجان المسرحي الأول لشباب الجنوب، وذلك بحضور النائب محمود عبدالسلام الضبع، عضو مجلس النواب، وعدد من أعضاء الفرقة المسرحية.

وأعرب محافظ قنا، عن تقديره لما قدمته الفرقة من عرض مسرحي مميز، وتمثيلهم المشرّف للمحافظة، موضحاً انهم حصلوا على سبعة جوائز عن عرض «رجعة بلا روح»، وشملت الجوائز أول اخراج، وأول تمثيل، وأول تمثيل نساء، وثاني تمثيل رجال، وأول سينوغرافيا، ومنحة دراسية مجانية للمعهد العالي للفنون المسرحية، مشيراً ان الفرقة شاركت في المهرجان المسرحي الأول لشباب الجنوب في دورته الرابعة، والذى أقيم بمحافظة اسيوط خلال الفترة من 11 – 17 أبريل 2019.

محافظ قنا يكرم فرقة أناكوندا للعروض المسرحية

محافظ قنا يكرم فرقة أناكوندا للعروض المسرحية

محافظ قنا يكرم فرقة أناكوندا للعروض المسرحية

محافظ قنا يكرم فرقة أناكوندا للعروض المسرحية

محافظ قنا يكرم فرقة أناكوندا للعروض المسرحية